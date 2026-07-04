В Эрфурте попытались сорвать съезд АдГ маршем из "Звездных войн" Bild: съезд АдГ попытались сорвать "Имперским маршем" из "Звездных войн"

Москва4 июл Вести."Имперский марш" из "Звездных войн" зазвучал в зале в Эрфурте, где на федеральный съезд собрались представители оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ/AfD). Об этом сообщает сайт газеты Bild.

Автор размещенного на сайте видео отметил, что присутствующим в зале было непонятно, где находится источник звука. Техники и сотрудники уголовной полиции обнаружили спустя несколько минут встроенный динамик под обшивкой стены выставочного зала, в котором проходило заседание. Динамик управлялся дистанционно.

Устройство было хорошо замаскировано между облицовкой и стеной... Очевидно, что это была попытка сорвать партийный съезд отмечает издание

В городе также проходят многотысячные митинги против "Альтернативы для Германии". Протестующие заблокировали автобан перед съездом АдГ, из-за чего делегатов пришлось доставлять к месту проведения на автобусах в сопровождении полиции.

В Эрфурте федеральный съезд АдГ проходит 4 и 5 июля. В первый день съезда на посты федеральных председателей переизбраны Алис Вайдель и Тино Крупалла. Вайдель набрала при этом 81,31% голосов делегатов, а Крупалла получил 70,05%. Трансляцию голосования Алис Вайдель вела на своем канале в YouTube.

По сравнению с прошлыми выборами Вайдель улучшила свой результат. На прошлых выборах партийного руководства она получила 79,77% голосов, а Тино Крупалла набрал 82,7% поддержки.

Ранее Вайдель заявила, что готова возглавить политические перемены в Германии.