BZ: около 50 уголовных дел возбуждено в Берлине после первомайской демонстрации

Первомай в Берлине: более 60 задержаний и около 50 уголовных дел BZ: около 50 уголовных дел возбуждено в Берлине после первомайской демонстрации

Москва2 мая Вести.В Берлине подвели предварительные итоги празднования 1 Мая. По данным Берлинского полицейского союза (GdP), которые приводит издание Berliner Zeitung, по всему городу прошло около 90 демонстраций и мероприятий.

Несмотря на общий мирный характер праздника, были зафиксированы инциденты. В частности, по меньшей мере десять полицейских получили ранения, произведено более 60 задержаний, возбуждено около 50 уголовных дел. Особенно напряженной, по словам представителя GdP Бенджамина Йендро, стала ночь в районе Кройцберг, где в сотрудников полиции бросали предметы и запускали пиротехнику.

Йендро отметил, что, несмотря на отдельные инциденты, город в целом справился с массовыми мероприятиями. Однако он подчеркнул, что Первомай нельзя назвать полностью мирным.

С противоположной оценкой выступил мэр Берлина Кай Вегнер. В публикации в социальной сети X он заявил, что 1 Мая прошло мирно, назвав это результатом хорошего планирования и подготовки полиции и пожарных служб.

В то же время одним из ключевых событий стала так называемая "революционная демонстрация", начавшаяся на площади Ораниенплац. По данным полиции, во время шествия происходили акты насилия и столкновения, требовавшие вмешательства правоохранителей.

Дополнительные массовые собрания прошли в парке Герлицер, где в этом году собралось около 8500 человек – заметно меньше, чем годом ранее. Из-за переполненности парк временно закрывался.

Берлинская пожарная служба сообщила, что за сутки поступило около 2050 вызовов, из которых более 1600 были связаны с медицинскими неотложными случаями. При этом работу экстренных служб осложняли массовые скопления людей и перекрытые подъездные пути.

Ранее сообщалось, что в первомайских демонстрациях в Германии участвовали 360 тысяч человек.