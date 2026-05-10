В Берлине полиция задержала более 40 человек в День Победы Полиция Берлина задержала 43 человека в ходе празднования 9 Мая

Москва10 мая Вести.Полиция в Берлине задержала 43 человека в ходе мероприятий, посвященных 9 Мая, указывается в сообщении ведомства в соцсети X.

Уточняется, что среди задержанных — 25 человек, нарушивших общественный порядок, один пилот, запустивший дрон без разрешения.

Кроме того, в отношении 13 граждан возбудили уголовные дела за оскорбления, сопротивление при аресте и нападения.

В пресс-службе отметили, что два праздничных дня в целом прошли мирно и без серьезных происшествий.

Ранее сообщалось, что немецкий политик на акции в Берлине принес извинения России. Заявление он сделал на русском языке.