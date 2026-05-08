Москва8 маяВести.Члены объединения "Школьная забастовка против воинской обязанности" провели в Берлине акцию протеста, в ходе которой звучали лозунги, призывающие канцлера Фридриха Мерца идти служить самому. Об этом сообщают РИА Новости.
Уточняется, что митинг начался в 13.00 по мск у Бранденбургских ворот.
Ее участники взяли с собой транспаранты с лозунгами "Мерц, (иди. – Прим. ред.) на фронт сам"говорится в публикации
Также сообщается, что аналогичные акции прошли и в других немецких городах. В них приняли участие до 50 тысяч школьников.
Ранее Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацизма, не упомянув при этом о решающей роли в этом СССР, за что подвергся критике.