JW: власти ФРГ волнуются из-за нежелания молодежи готовиться к конфликту с РФ

"Хотят будущего": в ФРГ пишут о расхождениях между властями и молодежью из-за РФ JW: власти ФРГ волнуются из-за нежелания молодежи готовиться к конфликту с РФ

Москва8 мая Вести.Власти Германии столкнулись с серьезным вызовом в связи с нежеланием немецкой молодежи участвовать в подготовке к возможному конфликту с Россией, написала газета Junge Welt (JW).

Издание отметило, что антироссийские настроения в стране поддерживаются украинскими националистами и сторонниками неофашистских идей.

В 2025 году Бундестаг принял решение о возобновлении призыва на военную службу, однако большинство молодых людей отказываются подчиняться этому решению, говорится в публикации.

Эксперты связывают это с успехом студенческих протестов против призыва, что вызывает серьезное беспокойство у властей, продолжил автор статьи.

Он подчеркнул, что правительство уже применяет репрессивные меры в отношении молодых людей, которые не желают участвовать в потенциальном конфликте.

Один из лозунгов таких демонстраций: "Богатые хотят войны, молодежь хочет будущего!" … После этого преследования в некоторых учебных заведениях неизбежны. Но даже это вряд ли повысит готовность молодежи стать пушечным мясом выразил мнение обозреватель

Ранее правящая в ФРГ коалиция утвердила доработанный законопроект о модернизации военной службы. С 2026 года всем молодым гражданам страны рассылают анкеты с вопросами о готовности пройти армейскую службу. Заполнение этих анкет стало обязательным для мужчин.

В случае нехватки добровольцев или ухудшения обстановки власти могут ввести "воинскую обязанность по необходимости", предполагающую случайный отбор призывников.