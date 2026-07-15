Москва15 июл Вести.Немцы массово отказываются от службы в бундесвере из-за страха, что Германия будет втянута в конфликт с Россией. Об этом ИС "Вести" рассказал депутат бундестага Евгений Шмидт.

По его словам, в немецких СМИ идет постоянная пропаганда, будто РФ готовится к нападению на одну из стран НАТО к 2029-2030 году.

Все больше людей отказываются служить в рядах вооруженных сил Германии, в бундесвере, потому что опасаются, что страна будет втянута в конфликт, который никто здесь на самом деле не хочет. … действительно, в СМИ, в центральных СМИ постоянно муссируется такое мнение, мол, в 2029 и 2030 годах Россия обязательно нападет на одну из стран НАТО, мол, Россия вооружается, Россия готовится, и вот-вот произойдет то самое нападение, и мы должны быть готовы для того, чтобы защищать страны НАТО от вот этого военного посягательства рассказал Шмидт

По его словам, такая пропаганда ведет к тому, что все больше немцев отказываются от службы в вооруженных силах и подают заявление на альтернативную службу в гражданском секторе.

Все это ведет к тому, что число отказников, то есть людей, которые не желают служить с оружием в руках, в этом году уже за первое полугодие больше, чем за весь прошлый год. В Германии есть такая процедура, когда человек может подать заявление, он по соображениям совести или религиозным соображениям не желает именно с оружием служить, то есть его отправляют на какую-то цивильную службу заявил Шмидт

Ранее сообщалось, что бундесвер планирует закупить до 500 БПЛА, которые имеют дальность полета не менее 1000 километров. Такие беспилотники предназначены для эксплуатации вместе с истребителями.