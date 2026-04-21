Москва21 апр Вести.Немецкая молодежь негативно реагирует на закон о всеобщей воинской обязанности в Германии. Об этом районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин сообщил в интервью ИС "Вести".

Согласно новому закону о военной службе, с 2026 года все 18-летние юноши обязаны заполнить анкету о физической подготовке и желании присоединиться к вооруженным силам ФРГ. Однако, по словам Савина, лишь единицы молодых людей заполняют опросники.

Общество встречает отрицательно. … В прошлом году был принят закон о всеобщей воинской обязанности. В январе были разосланы 40 тысяч писем молодым парням от 18 лет и старше, такие анкеты с вопросами… Сколько ответов получил Бундесвер? Единицы. Люди не отвечают на эти анкеты, не заполняют и не отправляют назад в Бундесвер. Вот это большая проблема и для правительства рассказал депутат

В конце декабря 2025 года немецкий парламент принял закон о военной службе, который оставляет ее добровольной, но предполагает медицинское обследование для всех совершеннолетних юношей и обязательный призыв при нехватке добровольцев.