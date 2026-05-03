200 тысяч молодых немцев получили письма от Бундесвера Spiegel: 200 тысяч молодых людей получили письма от Вооруженных сил Германии

Москва3 мая Вести.Почти 200 тысяч писем разослал Бундесвер 18-летним юношам и девушкам для проверки их готовности к военной службе, пишет Der Spiegel.

Письма содержат ссылку на анкету, при этом анкетирование для мужчин обязательно, а для женщин является добровольным.

Таким образом Бундесвер в соответствии с новым законом оценивает пригодность и готовность молодых людей к прохождению военной службы. Правительство Германии стремится укрепить Вооруженные силы за счет увеличения личного состава.

Анкетирование проводится с 15 января. К 24 апрелю было отправлено 194 тысячи писем, уточняет издание со ссылкой на представителя военного ведомства.

В Министерстве обороны ФРГ заявили, что оценивать результаты кампании пока рано – это связано с поэтапной рассылкой писем и различными сроками ответов. Достоверные выводы станут возможны позже.

Ранее агентство DPA сообщало, что мужчины в возрасте от 17 до 45 лет пока могут выезжать за пределы Германии на длительный срок без согласования с Бундесвером.