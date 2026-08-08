Лидер ХДС/ХСС опроверг слухи о досрочной отставке Мерца с поста канцлера Лидер ХДС/ХСС исключил досрочную отставку Мерца с поста канцлера Германии

Москва8 авг Вести.Слухи о возможной досрочной отставке канцлера Германии Фридриха Мерца не имеют под собой оснований. Мерц намерен занимать свой пост в течение всего срока полномочий, заявил председатель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай в интервью медиагруппе Funke.

Мерц является избранным канцлером. Он останется на посту весь законный срок. Авторитет канцлера не затронут приводит Funke слова Фрая

Между тем сентябрьские региональные выборы в Берлине, Мекленбурге - Передней Померании и Саксонии-Анхальт могут сказаться на работе правящей коалиции, но точно не станут катастрофой, отметил Фрай.

Заявление Фрая прозвучало в ответ на нарастающую критику внутри самой ХДС. Поводом для недовольства стали хаотичные правительственные перестановки, из-за которых парламентская фракция даже отменила встречу с Мерцем.

Сам канцлер при этом уверял, что обстановка в партии "успокоится" к сентябрю. Однако эксперты полагают, что если ХДС потерпит поражение на земельных выборах в сентябре, то давление на Мерца станет практически невыносимым.

Немецкие СМИ сообщали, что один из влиятельных членов ХДС уже назвал предельным сроком для Мерца 21 сентября, то есть следующий день после голосования.

Между тем блок ХДС/ХСС отстает от "Альтернативы для Германии"в рейтинге партий уже на 8%.