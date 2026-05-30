Москва30 маяВести.Лидер ведущей наднациональной партии Евросоюза, Европейской народной партии (ЕНП), заместитель председателя ХСС Манфред Вебер защитил канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) на фоне слухов о возможной замене канцлера ФРГ и заявил, что нынешнее правительство Германии сохранит власть на весь срок полномочий. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.
На европейском уровне Фридрих Мерц занимает прочные позиции. Он формирует повестку дискуссий, но при этом умеет слушатьсказал Вебер
Он также выступил против обсуждения персональных перестановок. По его словам, сейчас важно не вести кадровые споры, а определить правильный содержательный курс на будущее.
Политик выразил уверенность, что правящая коалиция Германии, в которую входят блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, проработает все четыре года. Он отметил, что разногласия между партнерами являются нормальной частью политического процесса, однако, по его мнению, коалиция выполнит полученный мандат на управление страной.