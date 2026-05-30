Замглавы ХСС Вебер поддержал Мерца на фоне слухов о смене канцлера

Москва30 мая Вести.Лидер ведущей наднациональной партии Евросоюза, Европейской народной партии (ЕНП), заместитель председателя ХСС Манфред Вебер защитил канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) на фоне слухов о возможной замене канцлера ФРГ и заявил, что нынешнее правительство Германии сохранит власть на весь срок полномочий. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

На европейском уровне Фридрих Мерц занимает прочные позиции. Он формирует повестку дискуссий, но при этом умеет слушать сказал Вебер

Он также выступил против обсуждения персональных перестановок. По его словам, сейчас важно не вести кадровые споры, а определить правильный содержательный курс на будущее.

Политик выразил уверенность, что правящая коалиция Германии, в которую входят блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, проработает все четыре года. Он отметил, что разногласия между партнерами являются нормальной частью политического процесса, однако, по его мнению, коалиция выполнит полученный мандат на управление страной.