Москва1 июл Вести.В сентябре в Германии пройдут выборы в земельные парламенты в Саксонии-Анхальт, Мекленбурге-Передней Померании и Берлине, где по предварительным опросам лидирует партия "Альтернатива для Германии". После победы возможна смена федерального канцлера на представителя от этой фракции в Бундестаге, сообщил ИС "Вести" бывший депутат немецкого парламента от "АдГ" Евгений Шмидт.

По его словам, нынешний федеральный канцлер Фридрих Мерц отказывается признавать реальность и уверен в том, что пользуется большой поддержкой у населения страны.

Трудно пока его сдвинуть с места, но недовольство уже внутри его партии растет, уже ищут даже внутри его партии преемника. И в сентябрьских выборах в восточных землях, где лидирует с огромным отрывом "Альтернатива для Германии" и рискует просто в одиночку занять кресло премьер-министра и полностью правительства. После этих знаковых выборов все ждут каких-то перемен уже в политике сообщил Шмидт

Ранее немецкий социолог Манфред Гюлльнер рассказал, что падение рейтинга канцлера Фридриха Мерца является беспрецедентным. Вместе с тем глава правительства изначально не был популярен среди избирателей, "уже в 2002 году его считали несимпатичным", подчеркнул он.