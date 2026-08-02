Spiegel: в ФРГ активно обсуждают вероятность ухода Мерца в отставку

В Германии обсуждают отставку Мерца Spiegel: в ФРГ активно обсуждают вероятность ухода Мерца в отставку

Москва2 авг Вести.В немецких политических кругах активно обсуждается вероятность отставки Фридриха Мерца с поста канцлера Германии. Об этом пишет газета Der Spiegel со ссылкой на источники.

По информации журналистов, конкретные сценарии отставки в партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) пока не рассматриваются. При этом одним из возможных вариантов считается обращение трех земельных премьер-министров от ХДС к Мерцу с просьбой оставить его пост.

Все кончено. Самое позднее 21 сентября ему придется оставить свой пост или его вынудят уйти приводит газета слова одного из политиков от ХДС

Вместе с тем газета Die Zeit со ссылкой на источник утверждает, что процесс отказа ХДС от своего канцлера к настоящему моменту запущен.

Ранее газета The Telegraph писала, что Мерц разрабатывает план, который предоставит ему право в случае кризиса ограничить полномочия правительств федеральных земель.