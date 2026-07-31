Москва31 июл Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц разрабатывает план, который позволит в случае кризиса ограничить полномочия правительств федеральных земель. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, инициатива связана с опасениями немецких властей, что региональные правительства могут помешать реализации планов НАТО по переброске войск через территорию Германии.

Фридрих Мерц разрабатывает секретные планы по предотвращению противодействия со стороны немецких "земель-предателей" планам НАТО по защите от российского вторжения говорится в материале

Как пишет The Telegraph, в Берлине считают, что после региональных выборов партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может получить большинство в отдельных восточных федеральных землях и сформировать региональные правительства. По версии издания, это позволит властям земель влиять на вопросы внутренней безопасности, работу полиции и административные процедуры, в том числе связанные с передвижением военной техники.

Газета также отмечает, что Германия рассматривается как ключевой логистический узел НАТО благодаря сети транспортных маршрутов. Кроме того, The Telegraph указывает, что положение Мерца осложняется снижением рейтингов и продолжающимися дискуссиями о его политическом будущем.

В Москве не раз указывали на отсутствие у России планов по "нападению" на страны ЕС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что что у России нет агрессивных планов в отношении других государств. При этом министр указал, что любая попытка объединенной Европы совершить нападение на РФ неизбежно приведет к началу неконвенциональной войны с применением нетрадиционных видов вооружения.