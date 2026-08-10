Политолог Борисов уверен, что канцлер ФРГ Мерц уйдет в отставку до конца года

Назван еще один возможный преемник Мерца на посту канцлера Германии Политолог Борисов уверен, что канцлер ФРГ Мерц уйдет в отставку до конца года

Москва10 авг Вести.Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц с большой вероятностью может подать в отставку до конца года. Его преемником может стать премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал политолог и германист Тимофей Борисов.

По его словам, в сентябре пройдут региональные выборы на трех территориях страны, после которых могут быть назначены новые федеральные выборы в Бундестаг либо Мерц назначит преемника.

После сентябрьских важнейших трех выборов региональных, я думаю, что эта отставка на 90% будет возможна, и мы до нового года, до декабря увидим новые парламентские федеральные выборы в Бундестаг, которые определят нового канцлера. А возможно… вместо него будет новый канцлер без выборов федеральных Хендрик Вюст. Это безальтернативный фактически кандидат высказал свою точку зрения Борисов

Политолог также отметил, что смена федерального канцлера не изменит внешнеполитического курса Германии, поэтому улучшений отношений с Россией ожидать не стоит.

Ранее высказывалось мнение, что преемником Мерца может стать действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус.