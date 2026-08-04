Политолог рассказал, кто может стать канцлером Германии вместо Мерца Политолог Светов предположил, кто может сменить Мерца на посту канцлера ФРГ

Москва4 авг Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует после земельных выборов в сентябре покинуть должность, на его место может прийти действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог Юрий Светов.

По его словам, шансов у Мерца остаться на своем посту мало. Немецкий канцлер, по мнению Светова, занимается не своей страной, а Украиной.

Его сейчас стали в Германии называть "канцлером Украины", потому что он занимается не Германией в первую очередь, а занимается Украиной и выполняет функции главного лоббиста, идеолога вот этой "коалиции желающих", самое главное, человека, который постоянно предъявляет ультиматумы России сказал Светов

По мнению политолога, шансы прийти на должность канцлера есть у Писториуса. Он, как подчеркнул Светов, один из самых популярных политиков в ФРГ.

Я, кстати, не исключаю того, что Писториуса могут попытаться протолкнуть на эту должность. Он ведь рассматривался в качестве такого ярого, очевидного претендента в канцлеры... Опросы общественного мнения, кстати, в Германии показывают, что он один из самых популярных политиков, то есть значительному количеству немцев импонирует воинственность Писториуса добавил он

Политолог также не исключил, что кандидатами на пост канцлера могут стать премьер-министр Баварии Маркус Зедер или премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

[Не стоит] ожидать, что придет человек, который захочет изменить отношения, допустим, с Российской Федерацией, который поймет, что [нужно] восстановить отношения ради нормальных поставок энергоресурсов – это раз. И второе, который перестанет угрожать Китаю и говорить, что Германия слишком зависит от торговли, от Китая, и это надо изменить. То есть мало проблем с Россией, давай проблемы с Китаем. Я пока не вижу, что такого рода политики появятся заключил Светов

В сентябре 2026 года в Германии пройдут выборы в парламенты трех земель: Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания.

3 августа газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что в немецких политических кругах активно обсуждается вероятность отставки Фридриха Мерца.

Фридрих Мерц избран канцлером Германии в мае 2025 года со второй попытки.