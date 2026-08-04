Москва4 авгВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц рискует после земельных выборов в сентябре покинуть должность, на его место может прийти действующий министр обороны ФРГ Борис Писториус. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил политолог Юрий Светов.
По его словам, шансов у Мерца остаться на своем посту мало. Немецкий канцлер, по мнению Светова, занимается не своей страной, а Украиной.
Его сейчас стали в Германии называть "канцлером Украины", потому что он занимается не Германией в первую очередь, а занимается Украиной и выполняет функции главного лоббиста, идеолога вот этой "коалиции желающих", самое главное, человека, который постоянно предъявляет ультиматумы Россиисказал Светов
По мнению политолога, шансы прийти на должность канцлера есть у Писториуса. Он, как подчеркнул Светов, один из самых популярных политиков в ФРГ.
Я, кстати, не исключаю того, что Писториуса могут попытаться протолкнуть на эту должность. Он ведь рассматривался в качестве такого ярого, очевидного претендента в канцлеры... Опросы общественного мнения, кстати, в Германии показывают, что он один из самых популярных политиков, то есть значительному количеству немцев импонирует воинственность Писториусадобавил он
Политолог также не исключил, что кандидатами на пост канцлера могут стать премьер-министр Баварии Маркус Зедер или премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.
[Не стоит] ожидать, что придет человек, который захочет изменить отношения, допустим, с Российской Федерацией, который поймет, что [нужно] восстановить отношения ради нормальных поставок энергоресурсов – это раз. И второе, который перестанет угрожать Китаю и говорить, что Германия слишком зависит от торговли, от Китая, и это надо изменить. То есть мало проблем с Россией, давай проблемы с Китаем. Я пока не вижу, что такого рода политики появятсязаключил Светов
В сентябре 2026 года в Германии пройдут выборы в парламенты трех земель: Саксония-Анхальт, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания.
3 августа газета Der Spiegel со ссылкой на источники сообщила, что в немецких политических кругах активно обсуждается вероятность отставки Фридриха Мерца.
Фридрих Мерц избран канцлером Германии в мае 2025 года со второй попытки.