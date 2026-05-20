Москва20 мая Вести.Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков ФРГ. Об этом говорят результаты исследования, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц до сих пор занимает последнее место в рейтинге. Сама Вайдель еще на прошлой неделе занимала восьмую строчку.

Первое место, согласно опросу, все еще занимает министр обороны Борис Писториус. Новый премьер-министр Баден-Вюртемберга Джем Оздемир и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст заняли второе и третье места соответственно.

Опрос проводился с 15 по 18 мая среди 2005 респондентов.

Ранее Вайдель призвала страны Евросоюза отказаться от предоставления новых кредитов Киеву и вернуть себе ключевые полномочия, забрав их у Брюсселя. Она также отметила, что мира в Европе нельзя добиться без России.