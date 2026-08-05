Москва5 авгВести.В Германии критикуют работу канцлера Фридриха Мерца: за полтора года он не показал значимых достижений, из‑за чего получил прозвище "ходячий политический мертвец". Об этом рассказал ИС "Вести" экс-депутат Бундестага Евгений Шмидт.
Он отметил, что Фридрих Мерц находится на пике нелюбви не только среди населения, но и однопартийцев.
В своей же партии его называют политическим трупом. То есть сейчас он где-то в отпуске прячется, а вокруг него сгущаются тучи. Уже ряд других крупных фигур в его же партии говорят, что нужно подождать знаковых выборов в сентябре в ряде восточных земель, где партию Мерца ожидает жестокий провал. И уже после этих выборов нужно ставить вопрос о смене канцлерасообщил Евгений Шмидт
По его словам, в Германии рассматривается вопрос рокировки канцлера.
На его место предлагают назначить другого представителя тех самых христианских демократов — мол, это каким-то образом выведет правящую коалицию из той ямы, в которую Мерц ее завел. А Мерц действительно никаких успехов за полтора года своего правления не показал, и поэтому его здесь называют ходячим политическим мертвецомзаключил он