Москва5 авг Вести.В Германии критикуют работу канцлера Фридриха Мерца: за полтора года он не показал значимых достижений, из‑за чего получил прозвище "ходячий политический мертвец". Об этом рассказал ИС "Вести" экс-депутат Бундестага Евгений Шмидт.

Он отметил, что Фридрих Мерц находится на пике нелюбви не только среди населения, но и однопартийцев.

В своей же партии его называют политическим трупом. То есть сейчас он где-то в отпуске прячется, а вокруг него сгущаются тучи. Уже ряд других крупных фигур в его же партии говорят, что нужно подождать знаковых выборов в сентябре в ряде восточных земель, где партию Мерца ожидает жестокий провал. И уже после этих выборов нужно ставить вопрос о смене канцлера сообщил Евгений Шмидт

По его словам, в Германии рассматривается вопрос рокировки канцлера.