Москва20 июн Вести.В немецком обществе можно наблюдать своеобразный "диссонанс". Он прослеживается при обсуждении темы, связанной с военными угрозами. Об этом заявила ИС "Вести" научный сотрудник Отдела европейских и политических исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Мария Хорольская.

В 2022 году в обществе были опасения касаемо того, что "какая-то война может вспыхнуть". В нынешних реалиях в вопросах, связанных с милитаризмом, между политиками и гражданами "гармонии нет", отметила она.

С одной стороны политические элиты, некоторые эксперты, военные элиты нагнетают беспокойство, что Россия может напасть в 2029-2030 году. У них есть объективные причины: они хотят объяснить военные расходы. У них действительно есть беспокойство по поводу американских гарантий безопасности или их отсутствия. А вот интересно, если мы посмотрим, что думает население, то там нет ни сильного беспокойства, ни какого-то милитаризма. То есть уровень беспокойства о том, что кто-то, Россия, в том числе, может напасть, он снижается, сейчас это где-то 38%. Но это именно беспокойство сказала Хорольская



Кроме того, к боеготовности страны в обществе относятся "скептически, иронично". Подобный скептицизм возникает из-за противоречивых тезисов, указала она.

Где-то процентов 17 сейчас уверены, что Бундесфер в случае любой агрессии сможет их защитить. То есть здесь мы видим действительно диссонанс между элитами и рядовыми гражданами…. По поводу воинственного настроения, тоже есть же диссонанс. С одной стороны говорят: "Наш Бундесфер слаб, поэтому нужно больше вкачивать денег". А с другой стороны говорят: "Да, мы можем разгромить врага буквально за несколько дней". Две противоположные идеи подчеркнула Хорольская

Эксперт также рассказала о последствиях возможной победы АДГ на региональных выборах.