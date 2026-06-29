Москва29 июн Вести.Во французском подсознании есть страх перед перевооружением Германии, однако, французские элиты поддерживают такую гонку.

Об этом ИС "Вести" рассказала преподаватель Католического университета Вандеи во Франции Рафаэль Оклер.

Отвечая на вопрос ведущего о том, "екает" ли французское сердце при упоминании того, что Германия намерена создать самую сильную армию Европы к 2039 году, она назвала это огромной ловушкой, экономическим компромиссом военных и политических элит.

Думаю, что есть такой фон во французском подсознании ... Но, к сожалению, наши элиты решили наоборот подпитывать этот огонь и сами заявить о перевооружении. И я думаю, что это очень плохо. Это не выход из положения, это не даст никакого мира. Это скорее является экономическим компромиссом политических элит, чтобы дать удовлетворение экономическим элитам, которые задыхаются уже, и вот и военные довольны, и экономическая сфера довольна, но есть большая проблема, что нечем платить ... Эти пушки они рано или поздно будут отметила Оклер

По мнению эксперта, искать выход из положения надо в дипломатии и в диалоге с Россией.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что перевооружение Германии всегда заканчивалось плохо для мира.