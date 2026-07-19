Москва19 июл Вести.Франция и Германия становятся новым центром силы и милитаризации в Европе. Таким мнением в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Алексей Кондратьев.

Он напомнил, что именно франко-германский союз всегда в истории был предвестником большой войны.

В Европе Германия и Франция, франко-германские союзы, всегда были предвестником большой войны. Сегодня франко-германский союз, то, что мы видим при встречах Макрона с Мерцем … ведут к тому, что европейцы, понимая, что они оказываются сегодня таким локомотивом реванша по борьбе с Россией и достижению экономических целей, фактически создают новый центр силы. Условный центр силы, потому что роль Соединенных Штатов, ведущая направляющая, она остается безусловной. Но тем не менее Европейский союз сегодня активно планирует создание своей собственной военной машины заявил Кондратьев

Эксперт отметил, что продвигаемая западной пропагандой идея о том, что РФ является угрозой, объединяет самые разные страны.

При этом идея о том, что Россия является угрозой, она настолько сегодня стала всеобъемлющей и среди населения, и среди элит, что это стало в том числе и определенным объединителем разных абсолютно по своему экономическому, политическому и этническому составу стран заявил Кондратьев

Ранее сообщалось, что Германия примет участие в ядерных учениях Франции. Канцлер ФРГ заявил, что это будут первые подобные маневры.