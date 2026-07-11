Лидер ведущей политсилы ЕС считает, что нужно создать европейскую армию Лидер Европейской народной партии Вебер призвал создать общеевропейскую армию

Москва11 июл Вести.Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Европе нужно создать собственную армию и единые европейские командные структуры.

Европейская народная партия является ведущей наднациональной политической силой Евросоюза.

Сейчас из-за неэффективных закупок и разобщенности национальной оборонных рынков теряются миллиарды евро налогоплательщиков, рассказал Вебер газете Welt am Sonntag.

Мы нуждаемся во внутреннем рынке для оборонной продукции, в общих экспортных правилах и европейских командных структурах, то есть в европейской армии указал политик

По его мнению, создание европейской армии помогло бы избежать усиления Бундесвера и подчинения его политикам от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), если она когда-то придет к власти в Германии.

Ранее в АдГ выступили категорически против создания объединенной армии Евросоюза и дальнейшего расширения НАТО на восток.