Москва11 июлВести.Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Европе нужно создать собственную армию и единые европейские командные структуры.

Европейская народная партия является ведущей наднациональной политической силой Евросоюза.

Сейчас из-за неэффективных закупок и разобщенности национальной оборонных рынков теряются миллиарды евро налогоплательщиков, рассказал Вебер газете Welt am Sonntag.

Мы нуждаемся во внутреннем рынке для оборонной продукции, в общих экспортных правилах и европейских командных структурах, то есть в европейской армии

указал политик

По его мнению, создание европейской армии помогло бы избежать усиления Бундесвера и подчинения его политикам от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), если она когда-то придет к власти в Германии.

Ранее в АдГ выступили категорически против создания объединенной армии Евросоюза и дальнейшего расширения НАТО на восток.