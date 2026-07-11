Москва11 июлВести.Лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что Европе нужно создать собственную армию и единые европейские командные структуры.
Европейская народная партия является ведущей наднациональной политической силой Евросоюза.
Сейчас из-за неэффективных закупок и разобщенности национальной оборонных рынков теряются миллиарды евро налогоплательщиков, рассказал Вебер газете Welt am Sonntag.
Мы нуждаемся во внутреннем рынке для оборонной продукции, в общих экспортных правилах и европейских командных структурах, то есть в европейской армииуказал политик
По его мнению, создание европейской армии помогло бы избежать усиления Бундесвера и подчинения его политикам от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), если она когда-то придет к власти в Германии.
Ранее в АдГ выступили категорически против создания объединенной армии Евросоюза и дальнейшего расширения НАТО на восток.