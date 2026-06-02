ЕС хочет обеспечить свою самостоятельность с помощью ремилитаризации Германии Профессор Фененко объяснил, зачем ЕС нужна ремилитаризация Германии

Москва2 июн Вести.Основой любой европейской самостоятельности может стать только армия ФРГ. Такое мнение ИС "Вести" озвучил профессор факультета мировой политики МГУ им М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он объяснил, что ни Италия, ни Франция не обладают возможностями для обеспечения общеевропейской "опоры".

Любая европейская самостоятельность – это обязательно ремилитаризация Германии. Больше там ни на какой основе сухопутную армию не создашь. Извините, из итальянской армии не сделаешь никак опору для Европы, как бы, может быть, им этого не хотелось. Из французской тоже заявил Фененко

Ранее сообщалось, что власти ФРГ хотят обязать мужчин и женщин, которые проходили службу в бундесвере, регулярно участвовать в военных сборах.