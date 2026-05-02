Писториус: Европе следует самой заботиться о своей безопасности

Писториус: Европе пора самой отвечать за свою безопасность Писториус: Европе следует самой заботиться о своей безопасности

Москва2 мая Вести.Европе следует брать на себя большую часть ответственности за собственную безопасность. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя решение США вывести часть войск из Европы.

Его слова приводят западные СМИ.

Мы, европейцы, должны взять на себя большую ответственность за свою безопасность сказал он

Писториус добавил, что, по его оценке, Германия уже движется в верном направлении, напомнив о планах расширения Бундесвера, ускорении закупок вооружений и развитии военной инфраструктуры.

Также Писториус спокойно отнесся к решению США частично вывести свои войска из Германии.