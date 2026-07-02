Spiegel: Писториус позаботился о запасе воды на случай кризиса

Писториус: на случай кризиса мы с женой позаботились о достаточном запасе воды Spiegel: Писториус позаботился о запасе воды на случай кризиса

Москва2 июл Вести.Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его личные запасы воды и продовольствия позволят ему с женой без проблем продержаться несколько дней в случае кризиса. Об этом он рассказал в интервью изданию Spiegel.

По его словам, он позаботился о запасах воды.

Несколько дней мы с женой вполне могли бы обеспечивать себя питанием. Прежде всего мы позаботились о достаточном количестве воды сказал Писториус

Министр также объяснил, почему практически перестал использовать термин "готовый к ведению войны" (kriegstüchtig), который ранее сам ввел в общественный дискурс. По его словам, это слово некоторых напугало.

Этого я не планировал. Поэтому я использую его реже отметил он, подчеркнув, что Бундесвер готовится к оборонительной войне

Ранее Писториус выразил мнение, что украинский конфликт "вступил в решающую фазу". Об этом он рассказал в интервью журналу Der Spiegel.