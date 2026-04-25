Писториус заявил о заблаговременной отправке кораблей ВМС ФРГ в Средиземноморье Писториус: ФРГ заранее направит часть кораблей ВМС в Средиземное море

Москва25 апр Вести.Германия заранее направит часть кораблей своих военно-морских сил в Средиземное море, чтобы не терять времени в случае получения мандата бундестага для проведения операции по обеспечению судоходства в Ормузском проливе​​​. Об этом заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Rheinische Post.

Как отмечается в статье, развертывание в регионе разрешается только при наличии мандата от бундестага.

Мы решили заблаговременно направить часть немецких подразделений в Средиземное море, чтобы после утверждения мандата не терять больше времени заявил министр обороны ФРГ

По словам Писториуса, в Средиземное море будет заранее направлен минный тральщик в сопровождении судна снабжения. Для обеспечения поддержки в Ормузском проливе планируется временное сокращение обязательств в других регионах, указал он.

Ранее телерадиокомпания NDR сообщила, что Вооруженные силы ФРГ рассматривают перспективу задействования в возможной международной миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе военно-морских сил с баз, которые расположены на северо-западе Германии.

В марте Писториус заявлял, что участие Германии в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе допустимо только после достижения перемирия с Ираном.