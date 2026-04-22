Spiegel: ФРГ планирует направить три военных корабля в Ормузский пролив

Германия намерена снарядить три судна для миссии в Ормузском проливе

Москва22 апр Вести.Правительство Германии рассматривают возможность направить в Ормузский пролив группировку из трех военных кораблей и разведывательную авиацию. Об этом сообщает газета Der Spiegel.

В материале указывается, что Совет национальной безопасности ФРГ под руководством канцлера страны Фридриха Мерца по итогам внутренних обсуждений может одобрить присоединение к международной коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Канцлер подчеркнул готовность Берлина внести практический вклад в стабилизацию ситуации, выделив для этих целей минно-тральные корабли и технические средства разведки.

Члены профильного совета подтвердили ряд условий, при которых военная операция станет возможной. К ним относятся достижение устойчивого перемирия в зоне конфликта и наличие проработанной военной стратегии.

Кроме того, Германия настаивает на получении международного мандата, предпочтительно от Совета Безопасности ООН, а также на обязательном одобрении миссии со стороны кабинета министров и Бундестага.

По информации издания, в состав планируемого контингента могут войти два минных тральщика и одно судно снабжения.

Дополнительно Берлин предлагает задействовать для мониторинга обстановки малый разведывательный самолет, который сейчас дислоцирован в Джибути.

Ранее сообщалось, что Великобритания отправит минные тральщики в Ормузский пролив.