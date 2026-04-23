МО Германии отменяет отпуска возможным участникам операции в Ормузском проливе Bild: ФРГ отменяет отпуска военным, которых могут отправить в Ормузский пролив

Москва23 апр Вести.Германия отменяет отпуска для военнослужащих военно-морских сил, которые могут быть привлечены к операции Ормузском проливе. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на командира третьей эскадры минных тральщиков Инку фон Путткамер.

Согласно данным издания, только переброска немецких военных может занять пять недель. Сроки миссии по обеспечению безопасности на морском пути в целом пока трудно предположить.

В отношении потенциального экипажа уже введена отмена отпусков говорится в публикации

Инка фон Путткамер при этом утверждает, что военнослужащие из ФРГ не отправятся на Ближний Восток, если в регионе не будет достигнут режим прекращения огня. В то же время немецкое Минобороны уже выделило дополнительные средства на подготовку к миссии. Сейчас ведомство закупает необходимое оборудование - от беспилотников до телефонных систем.

Как уточняет Bild, несмотря на наличие у Германии десяти минных тральщиков, лишь небольшая их часть готова к немедленному развертыванию. Для операции на Ближнем Востоке ФРГ придется вывести свои ВМС из Эгейского моря и из состава сил НАТО.

Ранее газета The Washington Post (WP) сообщала, что Пентагон оценивает продолжительность разминирования пролива в полгода - это негативно влияет на прогнозы стоимости энергоносителей. По оценке Пентагона, на морском пути может находиться не менее 20 мин.