Вооруженные силы Германии могут быть отправлены в Ормузский пролив

NDR: Бундесвер обсуждает отправку сил в Ормузский пролив Вооруженные силы Германии могут быть отправлены в Ормузский пролив

Москва24 апр Вести.Вооруженные силы ФРГ (Бундесвер) рассматривают перспективу задействования в возможной международной миссии по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе военно-морских сил с баз, которые расположены на северо-западе Германии. Об этом сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что армия Германии могла бы участвовать в морской разведке.

Для оказания поддержки в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе рассматривается возможность задействования фрегатов из Вильгельмсхафена и морской авиации из Нордхольца говорится в публикации

Телерадиокомпания уточнила, что речь идет о расположенных на северо-западе Германии военно-морской базе Вильгельмсхафен (Хеппенсер-Гроден) и эскадрилье морской авиации на авиабазе Нордхольц в районе Куксхафен федеральной земли Нижняя Саксония.

При этом отмечается, что материально-техническая готовность авиапарка в Нордхольце остается частичной.

Так, например, новейший противолодочный самолет P-8A Poseidon, полученный Бундесвером в ноябре 2025 года, в миссии задействован не будет, рассказал NDR инспектор ВМС ФРГ, вице-адмирал Ян-Кристиан Каак.

Инспектор пояснил, что новую систему вооружения необходимо сначала освоить. По мнению Каака, самолет достигнет полной оперативной готовности не ранее 2027 года.

Каак также подчеркнул, что страны все еще согласовывают параметры международной миссии в Ормузском проливе. Кроме того, отправка немецкого военного контингента в ближневосточный регион исключена до полного прекращения там активных боевых действий.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Германия "за кулисами" рассматривает возможность участия своих вооруженных сил (Бундесвера) в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В материале отмечалось, что Германия обладает всеми необходимыми ресурсами для участия в этой миссии.