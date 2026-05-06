Москва6 маяВести.Германия направила минный тральщик Fulda в Средиземное море, откуда он будет передислоцирован в Ормузский пролив, если потребуется. Об этом пишет Kieler Nachrichten.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Германии принять участия в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.
Германия при наличии соответствующих условий готова принять участие в обеспечении свободы морских путей, в том числе при помощи военных средствсказал Мерц
Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил о кратковременной приостановке операции США "Проект Свобода" в Ормузском проливе для оценки возможности заключения соглашения с Ираном.