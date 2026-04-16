Москва16 апрВести.Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что РФ якобы никогда серьезно не относилась к переговорам о мире на Украине. Такое заявление он сделал по итогам заседания контактной группы "Рамштайн".
Так называемые российско-украинские мирные переговоры пока приостановлены. Но правда в том, что Россия никогда и не относилась к ним серьезнозаявил глава МО ФРГ, его слова передает "РБК-Украина"
По словам Писториуса, "именно поэтому еще важнее поддерживать Украину".
Он также заявил, что "недальновидные действия ряда стран" якобы привели к пополнению российского бюджета на фоне ближневосточного конфликта.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о победе Вооруженных сил Украины злят РФ и делают его участником конфликта. По словам эксперта, Мерц должен четко осознавать, что ядерная держава такого уровня, как Россия, в принципе не может быть побеждена внешними силами.