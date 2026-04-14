Мерц: Россия не сможет выиграть в конфликте с Украиной

Москва14 апр Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет одержать победу в конфликте с Украиной. Об этом пишет газета Die Welt.

По словам Мерца, у России нет шансов выиграть войну, и текущая обстановка в Европе требует усиления поддержки Киева.

Он указал, что смена власти в Венгрии и последующее снятие вето Будапешта на предоставление Украине кредита от Европейского союза создадут условия для укрепления обороноспособности Европы.

Канцлер добавил, что эти меры затронут и немецкую промышленность, а средства на военную поддержку, по его мнению, должны быть выделены в сжатые сроки.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис в своем выступлении на YouTube-канале выразил мнение, что после пасхального перемирия Киев может утратить контроль над последними территориями в Донбассе, которые еще остаются под его властью. Он отметил, что в случае развития ситуации по такому сценарию победа России может оказаться значительно более впечатляющей, чем предполагалось ранее.

Также заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что приоритетом для Москвы является достижение победы в специальной военной операции и выполнение всех поставленных целей, а не переговорный процесс по Украине.