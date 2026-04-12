Москва12 апрВести.Киев рискует потерять контроль над последними землями в Донбассе после пасхального перемирия, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в YouTube-канале.
При этом победа России может оказаться более впечатляющей, чем все ожидали, подчеркнул эксперт.
Я предполагаю, что после Пасхи мы увидим гораздо большую активность в конфликте, чем в последнее время. И тогда, возможно, мы начнем наблюдать, как города Донбасса падут один за другим.заявил Меркурис
По его словам, Западу пора задуматься о военных реалиях и переосмыслить подходы к Украине.
Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, вступило в силу в 16.00 11 апреля и действует до конца дня 12 апреля.