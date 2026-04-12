Меркурис: ВСУ после Пасхи могут остаться без последних земель в Донбассе

Москва12 апр Вести.Киев рискует потерять контроль над последними землями в Донбассе после пасхального перемирия, заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в YouTube-канале.

При этом победа России может оказаться более впечатляющей, чем все ожидали, подчеркнул эксперт.

Я предполагаю, что после Пасхи мы увидим гораздо большую активность в конфликте, чем в последнее время. И тогда, возможно, мы начнем наблюдать, как города Донбасса падут один за другим. заявил Меркурис

По его словам, Западу пора задуматься о военных реалиях и переосмыслить подходы к Украине.

Пасхальное перемирие, объявленное президентом Владимиром Путиным, вступило в силу в 16.00 11 апреля и действует до конца дня 12 апреля.