Москва10 апр Вести.Украинская сторона не сможет воспользоваться пасхальным перемирием для перегруппировки своих сил на фронте или других действий, которые могут дать ВСУ военное преимущество, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Накануне президент России Владимир Путин дал указание главе МО и начальнику генштаба ВС РФ Андрею Белоусову и Валерию Герасимову в связи с приближающейся Пасхой остановить боевые действия на всех направлениях СВО. При этом российские войска должны быть готовы пресечь провокации и любые агрессивные действия со стороны Киева. Как уточнялось, пасхальное перемирие будет действовать с 16.00 11 апреля до конца 12 апреля.

Это период, который не позволяет украинской стороне каким-либо образом воспользоваться им (пасхальным перемирием – прим. ред.) для достижения военного преимущества, условной перегруппировки или каких-либо действий, которые могли бы изменить их военное состояние сказал Мирошник



Он добавил, что объявленное в очередной раз российской стороной пасхальное перемирие является гуманным шагом.

Это, по сути дела, блокирует возможности Украины проведения провокации под чужим флагом… Если что-то будет предпринято Киевом, ну это будет слишком прозрачно и выпукло также обратил внимание дипломат

Как подчеркнул Мирошник, Украина в принципе не придерживается никаких обязательств и никакого смысла опираться на заявления Киева нет.