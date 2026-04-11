Москва11 апр Вести.Россия не планирует продлевать пасхальное перемирие, сообщил в интервью газете "Известия" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что принятое ранее президентом России Владимиром Путиным решение носит исключительно гуманитарный характер и направлено на проявление уважения к проживающим на Украине жителям, которые являются православными.

Вряд ли в интересах России было бы предоставлять Украине возможность использования более длинного перерыва для перегруппировки, возведения фортификационных сооружений, наращивания военных мощностей и выхода на новую эскалацию. Сейчас полтора суток совершенно им (украинской армии – прим. ред.) ничего не дадут поделился мнением дипломат

Он уточнил, что Вооруженные силы России в период пасхального перемирия будут использовать военные средства только в качестве ответа на возможные провокации со стороны боевиков киевского режима.

Мирошник также добавил, что дата и место проведения нового раунда трехсторонних переговоров об урегулировании конфликта зависят от развития ситуации вокруг продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке.

Когда одни и те же люди участвуют в переговорах и по Украине, и по Ирану, вряд ли они могут быть в двух разных местах одновременно. Я бы воздержался от дат, потому что все будет зависеть от иранского трека сказал посол

Ожидается, что 11 апреля в Исламабаде команда переговорщиков США во главе с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером проведет переговоры с Ираном.

Вечером 10 апреля в столицу Пакистана прибыла иранская делегация, в состав которой вошли председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан и управляющий Центральным банком Абдольнасер Хеммати.

6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что мирный процесс по украинскому урегулированию в трехстороннем формате "пока на паузе". Он добавил, что у США в настоящее время много других дел, "понятно каких".