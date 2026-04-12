Москва12 апр Вести.Россия объявила пасхальное перемирие без оглядки на Украину. Об этом в эфире "СоловьёвLIVE" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он добавил, что РФ понимает, что на Украине находятся около 8 миллионов прихожан Украинской православной церкви (УПЦ), которые будут собираться в церквях на Пасху.

Мы объявили вот это пасхальное перемирие, это, знаете, такой шаг без оглядки на противника. Потому что мы считаем, что на той стороне находится огромное количество наших единоверцев, более 7-8 миллионов человек, которые остаются прихожанами Украинской православной церкви, то есть единой нашей православной церкви объяснил Мирошник

Ранее Мирошник заявил, что у России нет планов по продлению пасхального перемирия.