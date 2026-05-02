Москва2 мая Вести.Министр обороны ФРГ Борис Писториус спокойно отреагировал на решение США частично вывести свои войска из Германии, передает Berliner Zeitung.

Министр заявил, что решение Вашингтона не стало неожиданностью. Вывод американских войск из Европы и Германии был "предсказуемым". Соединенные Штаты использовали свои базы в Германии не только в целях НАТО, но и в собственных интересах безопасности, например, в Африке и на Ближнем Востоке говорится в материале

Вместе с этим Писториус подчеркнул, что военное сотрудничество с США по‑прежнему имеет ключевое значение. Он заявил, что присутствие американских солдат в Европе и особенно в Германии соответствует как интересам ФРГ, так и интересам самих США. Министр отметил, что стороны тесно взаимодействуют на таких объектах, как Рамштайн, Графенвер и Франкфурт, ради мира и безопасности в Европе, поддержки Украины и совместного сдерживания угроз.

Ранее журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер сообщала, что США выведут около пяти тысяч военных из Германии по распоряжению американского президента Дональда Трампа. По ее данным, это решение связано с тем, что европейские союзники по НАТО, по оценке Вашингтона, не проявили той активности, которую от них ожидал американский лидер.

Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что после завершения операции на Ближнем Востоке Вашингтон намерен пересмотреть значимость НАТО и оценить, выполняет ли альянс свои задачи в нынешних условиях.