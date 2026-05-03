Канцлер Мерц: решение Вашингтона о выводе части войск из ФРГ ожидаемо Мерц назвал ожидаемым решение США о сокращении контингента в Германии

Москва3 мая Вести.Федеральное правительство Германии было готово к шагам Вашингтона по сокращению военного присутствия на немецкой территории. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD прокомментировал вывод пяти тысяч американских военнослужащих, отметив, что подобное развитие событий не стало для Берлина неожиданностью.

Так что не все из того, что мы слышим в последние дни, является новым. Возможно, ситуация несколько обострилась, но это не новость подчеркнул глава немецкого правительства

Еще в марте, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, Мерц давал иную оценку ситуации. Тогда канцлер заявлял, что получил заверения в сохранении американского присутствия, называя это ожидаемой "хорошей новостью".

Перемена в риторике Вашингтона произошла на фоне напряженности в двусторонних отношениях. Ранее Дональд Трамп публично обвинил Мерца в лояльности к иранской ядерной программе, а сам канцлер критиковал отсутствие внятной стратегии США в кампании против Ирана. В результате глава Пентагона Пит Хегсет распорядился вывести из ФРГ пять тысяч солдат в течение ближайшего года. В настоящий момент Германия остается страной с самым многочисленным контингентом вооруженных сил США в Европе — там дислоцированы около 38 тысяч американских военных.