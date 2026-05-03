Москва3 мая Вести.К объявленному выводу пяти тысяч американских военнослужащих из ФРГ следует относиться серьезно, заявила председатель комитета по безопасности и обороне Европарламента (ЕП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью журналу Der Spiegel.

По ее мнению, так президент США Дональд Трамп хочет "показать средний палец" канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

Это заслуживает серьезного внимания уже потому, что вывод войск, судя по всему, обусловлен не военно-стратегическими соображениями, а очевидным желанием президента США, попросту говоря, показать средний палец канцлеру Мерцу... [Канцлеру ФРГ] следовало бы в будущем задумываться о последствиях своих слов, прежде чем пускаться в рассуждения сказала она

Парламентарий при этом утверждает, что американские войска были размещены "не ради забавы". Этот шаг был обусловлен вопросами безопасности Штатов, ведь благодаря базированию в ФРГ они занимали центральное положение в Европе, были близки к Восточной Европе, странам Ближнего Востока и Африке.

Ведь эти базы служат в первую очередь узловыми пунктами для глобальных операций, логистическими и транспортными центрами, а также местами дислокации штабов командования и планирования подчеркнула политик

В то же время Штрак-Циммерман отмечает, что в случае частичного вывода войск США и отказа от размещения ракет средней дальности безопаснее в Европе не станет – это лишь создаст большой военный пробел. Чтобы закрыть эту дыру, придется отодвинуть на второй национальные интересы внутри Европы.