Профессор Фененко: ЕС попытается перевооружить Украину в случае ее мира с РФ

Москва21 мая Вести.В случае подписания соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной ЕС будет максимально вооружать Киев. Таким прогнозом с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он добавил, что при таком сценарии через три-четыре года РФ придется возобновить СВО, но уже против и Украины, и ЕС.

Допустим, сейчас Киев выполнит некие условия, и будет подписано соглашение о прекращении огня и урегулировании. За эти 3-4 года Европейский союз накачает Украину новыми видами оружия с помощью Соединенных Штатов, подтянет их армию. И нам придется возобновить через три-четыре года СВО уже при механизме реального вмешательства Европейского союза в этот конфликт заявил Фененко

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что ЕС пытается прикрыть нехватку собственных вооружений "размахиванием шашкой".