Профессор Фененко заявил, что США и ЕС снова действуют сообща Профессор Фененко: на смену "духу Анкориджа" пришел "дух Эвиана"

Москва17 июн Вести.Надеждам, что США и ЕС будут действовать порознь, пришел конец. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он отметил, что США согласились на поставки ПВО Украине, а также собираются снова вводить санкции против нефти из РФ.

Привет так называемому духу Анкориджа, на который у нас так надеялись. … Дух теперь Эвиана. Первое, будут поставлять ПВО Украине с участием и "подписью" Соединенных Штатов Америки. Конец надеждам, что США одно, при Трампе, Европейский союз – это нечто другое. Действовать они сообща будут. В отношении нашей нефти, они опять собираются возобновлять санкции рассказал Фененко

Ранее издание Bloomberg писало, что отношение Трампа к украинскому конфликту изменилось в пользу киевского режима. Это, по мнению журналистов, произошло под влиянием лидеров Евросоюза.