Москва17 июнВести.Надеждам, что США и ЕС будут действовать порознь, пришел конец. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко.
Он отметил, что США согласились на поставки ПВО Украине, а также собираются снова вводить санкции против нефти из РФ.
Привет так называемому духу Анкориджа, на который у нас так надеялись. … Дух теперь Эвиана. Первое, будут поставлять ПВО Украине с участием и "подписью" Соединенных Штатов Америки. Конец надеждам, что США одно, при Трампе, Европейский союз – это нечто другое. Действовать они сообща будут. В отношении нашей нефти, они опять собираются возобновлять санкциирассказал Фененко
Ранее издание Bloomberg писало, что отношение Трампа к украинскому конфликту изменилось в пользу киевского режима. Это, по мнению журналистов, произошло под влиянием лидеров Евросоюза.