Москва15 мая Вести.Евросоюз отказался от поддержки гегемонии США и проводит самостоятельную внешнюю политику, противоречащую также и России, отметил в интервью ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко. При этом сами США, по его словам, настроили против себя практически всех - в том числе и бывших союзников.

Европейский союз практически отказался от идеи поддержки американской гегемонии, отметил эксперт.

Они-то думали вначале, что они поддерживают идею гегемонии Запада - то есть и своей тоже. А выяснилось, что нет: они только выполняют, что решают Соединенные Штаты, даже если это входит в полное противоречие с их национальными интересами. И вот как раз на российском направлении Европейский союз практически разорвало между полюсами. Потому что в 22- году им говорят: "Мы воюем с Россией до конца, на победу". И когда они полностью в это вкладываются, то есть они все ставят на зеро, тогда приходит Трамп и говорит: "Нет, ребята, мы передумали". И им становится плохо, потому что зеро не сыграло, а экономики уже нет практически - во всяком случае, значительной ее части констатировал Ищенко

Теперь европейцы начали проводить самостоятельную внешнюю политику, которая противоречит политике как США, так и России, отметил Ищенко.

Она некомплиментарна нам, то есть европейцы в любом случае проводят антагонистическую внешнюю политику по отношению к России. Но она базируется на совершенно других основах - не на тех, на которых базируется политика Соединенных Штатов. Они всеми силами конкретно Трампу и его администрации суют палки в колеса отметил политолог

По его словам, США настроили против себя всех, и это объясняет непоследовательность в действиях Вашингтона в последнее время.

Фактически на всех направлениях, со всеми - и с бывшими союзниками, и с бывшими противниками, абсолютно со всеми - Соединенные Штаты пришли в позицию антагонистического противостояния. Они поэтому, собственно, так и дергаются - то угрожают чуть ли не мировой войной Ирану, то начинают со всеми мириться заявил Ищенко

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал возможную отмену права национального вето в Евросоюзе отправной точкой для распада объединения.