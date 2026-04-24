Москва24 апр Вести.Европа отвязывается от Соединенных Штатов в военной сфере, пользуясь конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

По словам депутата, отдаляясь от США, европейские страны "теряют общего пастуха", при этом ненавидя друг друга, что в будущем создаст большой конфликт.

Пользуясь ближневосточными событиями, Европа отвязывается от Соединенных Штатов Америки и делает это стремительно, прежде всего, в своей военной сфере. Вот поляки про свои ядерные амбиции заявляют, не скрывая ничего, говорят, что нам хватит своих возможностей для того, чтобы получить ядерную бомбу. Они говорят о том, что нам надо увеличивать армию до 500 тысяч. И тут, как уже было сказано, Писториус, министр обороны Германии, помимо того, что как безумная Германия закупает все больше и больше оборудования, объявил о своих планах до, по-моему, 283 тысяч увеличить армию Бундесвер и еще добавить резервистов. Безусловно, Европа, отвязываясь от Америки, помимо того, что теряет общего пастуха над всеми этими государствами, видит главным своим врагом нашу страну, но также и понимает, что друг друга они ненавидят. Усиливающаяся Германия подтягивает усиление Польши и создает большой европейский конфликт. В будущем он обязательно случится отметил Чернышов

Ранее он заявил, что Европа и Украина используют конфликт США с Ираном для достижения своих целей, кружа над головой американского лидера Дональда Трампа как стервятники.