Депутат Чернышов: Европа и Украина используют конфликт с Ираном против США Депутат Чернышов: европейцы ведут себя не как союзники США, а как стервятники

Москва24 апр Вести.Европа и Украина используют конфликт США с Ираном для достижения своих целей, кружа над головой американского лидера Дональда Трампа как стервятники. Об этом информационной службе "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов.

Депутат также отметил, что внутри США мнение по поводу конфликта меняется как у демократов, так и у республиканцев.

Переобуваются и демократы, и ряд республиканцев. Те, кто раньше считал, что нужно остановить военные действия с Ираном, – вот прямо сейчас, и в Конгрессе, и в Сенате все об этом говорили, – сейчас используют иранскую карту против Трампа и говорят, что нам нужно уже показать свою силу, нам нужно продолжение военных действий. Делают они это сознательно. Не для того, чтобы Америка победила или показала свою силу, а для того, чтобы еще больше втянуть Трампа во все это обсуждение. Чтобы еще больше показать и американскому обществу, и всему миру, что он не может свои слова привести в дело сказал Чернышов

По словам Чернышова, этим пользуется и Европа.

Европейцы сегодня себя ведут не как союзники Соединенных Штатов Америки, а как стервятники. Они кружат над головами американцев, над головой Трампа и как бы всюду заявляют, арабским странам говорят: "Где же тот зонтик? Где же та защита от Америки? Надо искать иные варианты. Давайте мы вам поможем, давайте мы сделаем. Но для этого нужно платить, для этого нужно провести определенные решения ООН для того, чтобы мы прибыли и помогли вам эту иранскую карту разыграть до конца". И также этим пользуется и Зеленский, который говорит в Европе: "Слушайте, ну давайте уж тогда строить европейскую безопасность, исходя из интересов Украины. Украина вам построит и зонтики, и мостики, и так далее, и так далее. Но для этого надо платить заявил Чернышов

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что не намерен спешить с заключением сделки между Тегераном и Вашингтоном.