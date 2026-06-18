Москва18 июн Вести.В Брюсселе сделали ставку на то, чтобы "пересидеть" президента США Дональда Трампа. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, фракции КПРФ, Леонид Калашников.

Он добавил, что европейцы рассчитывают, что смогут продолжать войну на Украине, когда руки Трампу "свяжут" осенние выборы.

Европейские элиты, вот эти брюссельские, довольно давно взяли ставку на то, что надо пересидеть-таки Трампа, все-таки дождаться осени, промежуточных выборов, в надежде на то, что ему свяжут руки в той или иной форме, что он не сможет себя вести так, как он ведет себя сейчас. А это дает определенные перспективы европейским элитам. Ну, например, на продолжение войны на Украине, на продолжение зарабатывания на войне на Украине, на возможную все-таки вот эту голубую мечту этих всех людей - украсть российские деньги наконец-то, воспользоваться этими активами рассказал Калашников

Ранее сообщалось, что министры обороны стран ЕС обсуждают возможность ведения боевых действий без помощи США. Такие обсуждения происходят на фоне возможного сокращения американского военного присутствия в Европе.