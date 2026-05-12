Москва12 мая Вести.Возможная отмена права национального вето в Европейском союзе станет отправной точкой для распада объединения. Такое мнение выразил в соцсетях премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В ходе переговоров с еврокомиссаром по расширению ЕС Мартой Кос Фицо обсудил вопрос сохранения права вето в тех сферах, которые закреплены в ключевых договорах союза.

Словацкий премьер подчеркнул, что это касается, в первую очередь, вопросов совместной безопасности и внешней политики. Он выразил убеждение в том, что лишение стран-участниц возможности блокировать не устраивающие их решения фактически будет означать начало конца ЕС в его нынешнем виде.

Глава правительства отметил, для Словакии вопрос сохранения права вето является незыблемым и носит глубоко принципиальный характер. Позиция Братиславы заключается в том, что малые государства-члены должны сохранять реальные рычаги влияния на общеевропейскую повестку для защиты своих национальных интересов.

Ранее газета Politico сообщала, что число европейских стран, выступающих за ограничение или полное упразднение права вето, растет. Согласно данным газеты, такое желание усилилось после того, как Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро.