Москва18 мая Вести.В настоящий момент у НАТО нет достаточного количества боеприпасов для войны с РФ, поэтому Альянс пытается "размахивать шашкой", чтобы прикрыть свою слабость. Такое мнение ИС "Вести" озвучил озвучил военный эксперт, полковник Михаил Ходаренок.

Он объяснил, что для подготовки к войне с РФ Евросоюзу требуется пересматривать вопросы создания оперативного оборудования театра военных действий.

Запасы вооружений и материальных средств: как убедились в европейских странах, опять-таки, на основании опыта специальной военной операции, расход боеприпасов, управляемых ракет и зенитных управляемых ракет такой, какой не предполагали раньше. Запасов, необходимых для ведения вооруженной борьбы высокой интенсивности, в европейских государствах-участниках НАТО на настоящий момент времени нет. И по большому счету многие вопросы надо пересматривать и в плане создания оперативного оборудования театра военных действий, и резкого увеличения боевого численного состава, и доведения запасов материальных средств до необходимых нормативов. Ну вот, собственно говоря, чем они сейчас и занимаются. Естественно, это прикрывается "размахиванием шашек" рассказал эксперт

Ранее Telegram-канал "Военная хроника" написал, что Вооруженные силы США вынуждены перенимать опыт использования более дешевых средств поражения после анализа СВО.