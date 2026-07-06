Москва6 июл Вести.В Европарламенте (ЕП) на обсуждении 7 июля могут избавиться от фракции во главе с немецкой АдГ ("Альтернатива для Германии"). Этот переполох на уровне ЕП обусловлен растущей популярностью партии внутри ФРГ, заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

Ранее ряд евродепутатов выступили за лишение ультраправой "Европы суверенных наций" (ESN) статуса партии и, как следствие, фракции и финансирования. В данную фракцию входят представители немецкой АдГ, а также ультраправой польской "Конфедерации" и французской "Реконкиста" Эрика Земмура.

Шмидт полагает, что все обсуждение о запрете ESN на уровне Европарламента возникли вследствие политической обстановки в Германии и влияния АдГ на немецкое общество.

Здесь, в Германии, пока есть трудности юридически запретить нас, поэтому они решили зайти с черного хода, то есть с Евросоюза. И там в сторону АдГ выдвигается несколько обвинений. Мол, что мы праворадикальны, а фракция ESN не отвечает европейским ценностям. То есть довольно-таки размытая, абсолютно неюридическая, обобщенная формулировка. Но этого достаточно, чтобы, как минимум, дать старт процессу запрета [ESN] отметил он

При этом, подчеркивает Шмидт, официальные власти ФРГ продолжают наблюдать растущую популярность "Альтернативы для Германии". Но собственный рейтинг провластым партиям поднять не удается.

Почему весь переполох возник? Потому что по последним опросам общественного мнения [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц бьет все антирекорды, уже докатился до 13% поддержки. Это рекордный минимум. А вот партия "Альтернатива для Германии" наоборот, уверенно идет вверх, уже вплотную подобралась к 30%. И это все показывает, насколько нелюбима здесь [в Германии] политика, проводимая Мерцем, и насколько люди ждут политических перемен пояснил он

И партия "Альтернатива для Германии" отвечает на общественный запрос немцев, пояснил Шмидт. Как раз такая стратегия АдГ и вызывает опасения у системных партий.

Это действительно первая несистемная партия, которая никоим образом не вписывается в баланс политических сил. Именно поэтому ее так остро и ненавидят - она не подконтрольна, она предлагает альтернативную политику, что вызывает серьезные опасения системных партий, которые между собой постоянно делят власть, играют в демократию сказал политик

На днях депутат АдГ Маркус-Корнел Фронмайер обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в излишнем спонсировании Киева в ущерб заботе о гражданах собственной страны.