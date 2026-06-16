Дмитриев: АдГ все более популярна, так как власти ФРГ неспособны признать ошибки

Дмитриев объяснил, почему АдГ набирает популярность в Германии Дмитриев: АдГ все более популярна, так как власти ФРГ неспособны признать ошибки

Москва16 июн Вести.Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) становится все более популярной у немцев, поскольку текущие власти страны не способны признать свои ошибки, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Так он отреагировал на сообщение сопредседателя АдГ Алис Вайдель, что поддержка ее партии среди соотечественников достигла 29%, обойдя правящую коалицию канцлера Фридриха Мерца почти на 10%.

Немцы выбрали АдГ из-за неспособности правящей коалиции признать ошибки в иммиграции, энергетике, разжигании войны, цензуре, деиндустриализации и экономике написал Дмитриев в соцсети X

Ранее глава отделения АдГ в федеральной земле Саксония Йорг Урбан заявил, что немцы хотят увеличения государственных расходов на социальные программы, поскольку жить в Германии становится все дороже.