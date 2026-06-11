Москва11 июнВести.Население Германии хочет, чтобы власти страны направляли государственные деньги на социальные программы, а не на закупку оружия, заявил глава отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан в интервью РИА Новости.
Немцы видят, что жизнь в Германии сильно подорожала, отметил Урбан.
Они понимают, что мы покупаем оружие, что это тоже деньги, которые, в принципе, нужны для других задач государства. У нас есть проблема с медицинской системой обслуживанияприводит РИА Новости слова Урбана
Депутат Европарламента (ЕП) от АдГ Петр Быстрон отметил, что автомобильная дорога из Санкт-Петербурга до Москвы находится в лучшем состоянии, чем любой автобан в Германии.