Москва12 июнВести.Германия должна осознать, что Россия является важным партнером, заявил глава отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан в интервью РИА Новости.
Отсутствие Германии в списке будущих партнеров России плохо скажется на немецкой экономике, отметил Урбан.
Германия должна понимать, что Россия не изолирована. Мы должны понимать, что Россия важный для нас партнерприводит РИА Новости слова Урбана
Политик отметил, что немцы хотят, чтобы власти Германии тратили государственные деньги на социальные программы, а не на закупку оружия.