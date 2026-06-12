Депутат Урбан: Германии необходимо понять, что Россия - важный партнер

Глава отделения АдГ в Саксонии рассказал, что Германии нужно знать о России Депутат Урбан: Германии необходимо понять, что Россия - важный партнер

Москва12 июн Вести.Германия должна осознать, что Россия является важным партнером, заявил глава отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в федеральной земле Саксония Йорг Урбан в интервью РИА Новости.

Отсутствие Германии в списке будущих партнеров России плохо скажется на немецкой экономике, отметил Урбан.

Германия должна понимать, что Россия не изолирована. Мы должны понимать, что Россия важный для нас партнер приводит РИА Новости слова Урбана

Политик отметил, что немцы хотят, чтобы власти Германии тратили государственные деньги на социальные программы, а не на закупку оружия.